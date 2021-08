Αθλητικά

Diamond League - Στεφανίδη: δεν βρήκε ρυθμό στο Γιουτζίν

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε την ευκαιρία για μια καλή παρουσία σε μια από τις δύο αγωνιστικές ευκαιρίες που έχουν απομείνει πριν το φινάλε της σεζόν.

Η Κατερίνα Στεφανίδη δεν κατάφερε να συνδυάσει με καλή εμφάνιση την παρουσία της στο Diamond League του Γιουτζίν, στο στάδιο όπου του χρόνου θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ξεκίνησε τον αγώνα της στα 4,52μ., ύψος, που όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει με αποτέλεσμα να μην καταταχθεί.

Η Στεφανίδη έχασε έτσι την ευκαιρία για μια καλή παρουσία σε μια από τις δύο αγωνιστικές ευκαιρίες, που έχουν απομείνει πριν το φινάλε της σεζόν.

Η άλλη είναι στις 8-9 Σεπτεμβρίου στον τελικό της διοργάνωσης στη Ζυρίχη.

