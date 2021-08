Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βασιλακόπουλος: να ξεκινήσει ο εμβολιασμός των παιδιών από το νηπιαγωγείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Πνευμονολογίας και φέτος προσπαθήσαμε στην Ελλάδα να ζήσουμε το καλοκαίρι με την ψευδαίσθηση ότι όλα είναι όπως παλιά, αλλά αυτό θα αργήσει πολύ.

Την ανάγκη εμβολιασμού των νέων επισήμανε, , ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος. «Χάσαμε 6 νέους την τελευταία εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ έθεσε και θέμα εμβολιασμών στα παιδιά 5 με 12 ετών.

«Η Αμερικανική Παιδιατρική Εταιρεία έκανε επίσημη αίτηση στον FDA (Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων) να χορηγηθεί το εμβόλιο και στα παιδάκια 5 με 12, δηλαδή όλο το δημοτικό νηπιαγωγείο κλπ, όλα όσα πάνε σχολείο. Ζήτησε να μην περιμένουμε να περάσουν έξι μήνες από τη μελέτη, αλλά μόνο δύο, γιατί απ’ όλα τα άλλα παιδάκια στις άλλες ηλικίες φάνηκε ότι μετά το δίμηνο δεν υπάρχει η παραμικρή παρενέργεια, ούτως ή άλλως δεν υπάρχουν παρενέργειες, όποτε δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί το εξάμηνο παρατήρησης, και για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, το τονίζω, όχι τους παππούδες, αυτό είναι δευτερογενές όφελος. Καμία παρενέργεια στα εμβόλια, κάνουν μόνο καλό, προστατεύουν το παιδάκι από την έστω μικρή πιθανότητα θανάτου» υπογράμμισε.

«Και φέτος το καλοκαίρι προσπαθήσαμε να ζήσουμε μια ψευδαίσθηση στην Ελλάδα, ότι μπορούμε να ζήσουμε όπως παλιά, πριν τον κορονοϊό να γλεντήσουμε με τον ίδιο τρόπο να ξεφαντώνουμε με τον ίδιο τρόπο τη νύχτα μαζί αγκαλιά, κάνοντας πάρτι φλερτάροντας, αγκαλιάζοντας, πράγματα που όμως αν δεν εμβολιαστούμε όλοι δεν θα μπορέσουμε να τα ξανακάνουμε εκτός αν περάσει πολύς καιρός και φύγει ο κορονοϊός» εξήγησε ο κ. Βασιλακόπουλος.

«Άργησε να ανοίξει η εμβολιαστική δυνατότητα για τους νέους, γιατί πρώτα έπρεπε να καλυφθούν οι ηλικιωμένοι και γιατί έχουν ψευδαίσθηση ότι είναι άτρωτοι, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση ότι είναι πιο ισχυροί από μεγαλύτερους, αλλά δεν είναι άτρωτοι, δυστυχώς χάσαμε έξι νέους την τελευταία εβδομάδα, και αυτή τη στιγμή έχουμε 15 διασωληνωμένους και ένα παιδί. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ένα παιδάκι διασωληνωμένο. Θα εμβολιάσουμε το παιδί μας. Είμαι στενοχωρημένος που ο γιός μου είναι 11 και δεν έχει ανοίξει η πλατφόρμα να τον εμβολιάσω», είπε μεταξύ άλλων.

Όπως επισήμανε ο πνευμονολόγος «τρία παιδάκια έχουν πεθάνει μέχρι τώρα στην Ελλάδα από κορονοϊό, τα εμβόλια προστατεύουν από τη νοσηλεία στη ΜΕΘ. Μια νοσηλεία περίπου την εβδομάδα έχουμε… Η ΜΕΘ είναι σωτήρια, αλλά είναι μια τραυματική εμπειρία και για τον ενήλικα, και για ένα παιδάκι 10 φορές περισσότερο. Φανταστείτε παιδάκι σε μια εντατική, διασωληνωμένο χωρίς τους γονείς του, οι γονείς απέξω τρελαμένοι, το παιδάκι να μην ξέρει ακριβώς που βρίσκεται. Αυτά πρέπει να σκεφτόμαστε για να εμβολιάσουμε το παιδί μας για να μην υπάρχει καμία πιθανότητα ΜΕΘ».

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις τώρα:

Ζάκυνθος: νεκρός 12χρονος από ηλεκτροπληξία

Πανσέληνος Αυγούστου: ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία

Αφγανιστάν: Έλληνας υπάλληλος στο ΝΑΤΟ επέστρεψε στην Αθήνα