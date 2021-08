Κόσμος

Αφγανιστάν: νεκροί πολίτες στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Η κατάσταση στην Καμπούλ παραμένει δύσκολη, ενώ χάος επικρατεί στο αεροδρόμιο. Μαδρίτη και ΗΠΑ συμφώνησαν για τη χρήση βάσεων για Αφγανούς πρόσφυγες.

Επτά Αφγανοί έχασαν τη ζωή τους στο χάος που επικρατεί κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί προσπαθώντας να φύγουν από το Αφγανιστάν μετά την ανάληψη του ελέγχου της χώρας από τους Ταλιμπάν, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

"Οι σκέψεις μας στρέφονται στις οικογένειες των 7 Αφγανών πολιτών που έχασαν τη ζωή τους μέσα στο πλήθος στην Καμπούλ", αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας. "Οι συνθήκες στο πεδίο παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαχειριστούμε την κατάσταση με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια", προσθέτει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συμφώνησαν ότι δύο στρατιωτικές βάσεις στη νότια Ισπανία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να δεχτούν Αφγανούς που έχουν εργαστεί για την αμερικανική κυβέρνηση, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική κυβέρνηση.

Σε 25λεπτη τηλεφωνική συνομιλία που είχαν χθες, Σάββατο, το βράδυ, ο Μπάιντεν και ο Σάντσεθ συμφώνησαν ότι οι στρατιωτικές βάσεις στην Μορόν ντε λα Φροντέρα κοντά στην Σεβίλλη και στην Ρότα κοντά στην Κάδιθ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσφυγες από το Αφγανιστάν έως ότου ρυθμιστεί να ταξιδέψουν σε άλλες χώρες.

"Ο Πέδρο Σάντσεθ και ο Τζο Μπάιντεν συμφώνησαν για την χρήση των βάσεων της Μορόν και της Ρότα για την φιλοξενία Αφγανών που συνεργάστηκαν με τις ΗΠΑ ενώ θα βρίσκονται εν αναμονή της μεταφοράς τους σε άλλες χώρες", αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η ισπανική κυβέρνηση. "Μόλις είχα μια εποικοδομητική συνομιλία με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν κατά την οποία συζητήσαμε διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος, ιδιαίτερα την κατάσταση στο Αφγανιστάν και την συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεών μας για την απομάκρυνση πολιτών από αυτήν την χώρα", αναφέρει ο Σάντσεθ σε χθεσινό μήνυμά του στο Twitter.

Αεροπλάνο που μεταφέρει 110 Αφγανούς πρόσφυγες και τις οικογένειές τους έφτασε χθες το βράδυ σε κέντρο υποδοχής Αφγανών της ΕΕ στην Ισπανία το οποίο βρίσκεται σε στρατιωτική βάση έξω από την Μαδρίτη. Μεταξύ αυτών βρίσκονται 36 άνθρωποι που είχαν εργαστεί για τις ΗΠΑ στο Αφγανιστάν. Η βάση χρησιμοποιείται για την φιλοξενία Αφγανών προσφύγων, που είχαν εργαστεί για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, και των οικογενειών τους, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε άλλες χώρες της ΕΕ.

