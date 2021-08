Οικονομία

Σκυλακάκης: η πανδημία έχει κοστίσει στη χώρα μας 40 δις ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας εμφανίστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Για το αντίκτυπο που έχει στην οικονομία η κλιματική κρίση και η πανδημία μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης.

«Κάποια ενδεικτικά στοιχεία που έχουμε από τον τζίρο και τη βιομηχανική παραγωγή, τις εξαγωγές, είναι θετικά. Για το τρίτο τρίμηνο ο τουρισμός έχει πάει καλύτερα απ’ ότι περιμέναμε. Είμαστε καλύτερα του αναμενόμενου και θεωρώ ότι στη συνέχεια το επενδυτικό κύμα που έχει ξεκινήσει θα κουβαλήσει την οικονομία στο επόμενο διάστημα», είπε ο κ. Σκυλακάκης, σε συνέντευξη του στο MEGA.

«Το κύριο βάρος που μας φέρνει η κλιματική κρίση, κομμάτι της οποίας ήταν πιστεύω και οι φετινές πυρκαγιές, θα χρειαστεί σοβαρές επενδύσεις στην πρόληψη. Κάποιες έχουν πλήρως προβλεφθεί, όπως για παράδειγμα ή Πολιτική Προστασία. Σε άλλες θα πρέπει να γίνει αναδιάταξη κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Συνεπώς θεωρώ ότι μπορούν να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο κ. Σκυλακάκης, η πανδημία έχει κοστίσει στη χώρα μας 40 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ για τα θέματα των πυρκαγιών έγινε ένας έκτακτος προϋπολογισμός 500 εκατομμυρίων ευρώ. «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η οικονομία θα αντέξει, αλλά αυτός δεν αναιρεί την ένταση των κρίσεων που βιώνουμε, όπως το μεταναστευτικό, η κλιματική κρίση».

«Το Ταμείο Ανάκαμψης περιλαμβάνει χρήματα για επενδύσεις και αναδιάρθρωση καλλιεργειών, όχι για τις αποζημιώσεις. Έχουμε τους πόρους να διαχειριστούμε αυτά που έρχονται τα επόμενα χρόνια και καλούμαστε να τα διαχειριστούμε με σωφροσύνη», δήλωσε.

Το χρέος και η πανδημία

«Το χρέος είναι πολύ σημαντική παράμετρος. Το κλειδί είναι το ΑΕΠ. Εάν το ΑΕΠ πάει καλύτερα τη φετινή χρονιά, αυτό το χρέος, ο παρονομαστής του, βελτιώνεται σημαντικά. Δηλαδή, το χρέος είναι πιο διαχειρίσιμο».

Παράλληλα, υπάρχει ανησυχία για την πανδημία, αλλά δεν υπάρχει ενδεχόμενο νέου lockdown. «Η εικόνα είναι σαφώς αρνητική, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε μία παγκόσμια πανδημία και δεν ξέρουμε τι έκπληξη θα μας βρει».

Ο κ. Σκυλακάκης τόνισε πως στον δυτικό κόσμο ο εμβολιασμός προχωράει, ενώ οι χώρες του τρίτου κόσμου αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη διάθεση εμβολίων. Επιπλέον, ελλοχεύουν κίνδυνοι, όπως για παράδειγμα εάν εμφανιστεί μία ισχυρότερη μετάλλαξη, θα υπάρξει συρρίκνωση της οικονομίας.

Η φορολογία

«Η φορολογία έχει μειωθεί δραστικά φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές», είπε ο κ. Σκυλακάκης. «Ο ΕΝΦΙΑ έχει μειωθεί, έχουμε μικρότερο φόρο εισοδήματος, οι μισθωτοί σε μεγάλο βαθμό έχουν φορολογικές απαλλαγές εάν επλήγησαν. Η οικονομία συνεπώς δεν πάσχει από ρευστότητα».

Ειδήσεις τώρα:

Ζάκυνθος: νεκρός 12χρονος από ηλεκτροπληξία

Αφγανιστάν: Έλληνας υπάλληλος στο ΝΑΤΟ επέστρεψε στην Αθήνα

Πανσέληνος Αυγούστου: ανοιχτοί αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία