Φωτιά στα Βίλια: Πάνω από 94000 στρέμματα η καμένη γη

Σε συναγερμό το Πυροσβεστικό Σώμα σε όλη τη χώρα. Πολωνοί και Ρουμάνοι στην πρώτη γραμμή φύλαξης στη Δυτική Αττική.

Ξεπέρασε τα 94.000 στρέμματα η καμένη γη στην Δυτική Αττική, σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση που καλώς εχόντων των πραγμάτων και με ευχή όλων, θα είναι και η τελική. Συγκεκριμένα, όπως έδειξε ο δορυφόρος με βάση το ευρωπαϊκό σύστημα Copernicus, που ενεργοποίησε σχεδόν από την αρχή της πυρκαγιάς η Πολιτική Προστασία, χτες, Σάββατο 21-8-2021 και τοπική ώρα 11.38, ο δορυφόρος κατέγραψε ακριβώς 94.324 στρέμματα (9.424,4 εκτάρια).

Την ίδια ακριβώς ώρα, στην περιοχή της Κερατέας, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά την ίδια μέρα, την περασμένη Δευτέρα και πλέον έχει τελειώσει, ο δορυφόρος κατέγραψε 5.317 στρέμματα καμένα, που είναι και ο τελικός απολογισμός, (χωρίς φυσικά να υπολογίσουμε τα καμένα σπίτια, που καταγράφονται από τον δήμο και την Περιφέρεια).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την πρωινή ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, την φύλαξη της πυρκαγιάς στα Βίλια, έχουν αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά οι δυνάμεις από την Πολωνία και την Ρουμανία, που με δική τους πρωτοβουλία και επιθυμία θέλησαν να παραμείνουν και να δουλέψουν στο πλευρό των Ελλήνων συναδέλφων τους μέχρι να περάσει ο μεγάλος κίνδυνος, ο οποίος είναι υπαρκτός για την χώρα.

Συγκεκριμένα, στην περίμετρο της πυρκαγιάς που έχει οροθετηθεί και όπου εμφανίζεται εστία στον εσωτερικό της επιχειρούν συνολικά 285 πυροσβέστες με 74 οχήματα που διατέθηκαν μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, (143 πυροσβέστες και 46 οχήματα καθώς και από τη Ρουμανία με 142 πυροσβέστες και 28 οχήματα), με Έλληνες αξιωματικούς για τον συντονισμό και τμήματα της Πυροσβεστικής.

Αυτό όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αρμόδιος αξιωματικός δίνει την δυνατότητα στο Π.Σ. να έχει σε διασπορά τις δυνάμεις του στο πλαίσιο της γενικής επιφυλακής που βρίσκονται όλες οι Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος της Επικράτειας, λόγω και των προβλέψεων του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον οποίο έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, (κατηγορία 5), δηλαδή κατάσταση συναγερμού για σήμερα Κυριακή στην Αττική και ‘Εύβοια, καθώς και πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4) για πολλές περιοχές της χώρας.

Ως εκ τούτου χαρακτήρισε πολύ σπουδαία την βοήθεια των ξένων πυροσβεστών, ενώ επίσης, συνδρομή παρέχουν ο Ελληνικός Στρατός, εθελοντές πυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και χωματουργικά μηχανήματα της Περιφέρειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Παράλληλα συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και μικτές περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις.

