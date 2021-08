Παράξενα

Κοζάνη: Μοναστήρι απαγορεύει την είσοδο σε πιστούς που φορούν μάσκες (βίντεο)

Έχουν τοποθετηθεί δύο μεγάλα πανό πάνω από την κεντρική είσοδο του Ιερού Ναού του μοναστηριού με το μήνυμα "Απαγορεύεται η είσοδος σε όσους φορούν μάσκες".

Την είσοδο των πιστών που φορούν μάσκες για την προστασία τους από τον κορονοΐό απαγορεύει η Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου στην Εορδαία Κοζάνης.

O γέροντας του μοναστηριού τονίζει ότι το πανό αφορά στη Μονή, η οποία διοικείται με νόμους εκκλησιαστικούς και όχι με νόμους πολιτικούς.

"Δεν λέμε μη φοράτε μάσκα. Μιλάμε συγκεκριμένα για τη Μονή. Ας έρθουν να μου κόψουν και το κεφάλι" πρόσθεσε.

