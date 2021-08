Αθλητικά

Νορβηγία: Σάλος με το σεξουαλικό όργιο στα αποδυτήρια γηπέδου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμμετείχαν 12 ποδοσφαιριστές και 7 γυναίκες. Όλα ξεκίνησαν μετά από καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση. Η υπόθεση αφορά ομάδα της πρώτης κατηγορίας.

Η Μπραν, ομάδα στην κορυφαία κατηγορία της Νορβηγίας, ανακοίνωσε την απομάκρυνση δύο παικτών του που πιάστηκαν, μαζί με άλλους παίκτες, να συμμετέχουν σε σεξουαλικά όργια στις εγκαταστάσεις της ομάδας στις 10 Αυγούστου.

Συνολικά συμμετείχαν 12 ποδοσφαιριστές στο σκάνδαλο, το οποίο καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του γηπέδου.

Η έρευνα ξεκίνησε αφού μία από τις επτά γυναίκες που συμμετείχαν, κατηγόρησε έναν από τους παίκτες, η ταυτότητα του οποίου δεν έχει γίνει γνωστή, για σεξουαλική κακοποίηση, κατηγορίες που ο ποδοσφαιριστής αρνείται.

Από την ανοιχτή διαδικασία συνάγεται ότι οι 12 εμπλεκόμενοι συναντήθηκαν για δείπνο και αργότερα επέστρεψαν στο γήπεδο με επτά γυναίκες για να «γιορτάσουν», όπως φαίνεται στις εικόνες που τραβήχτηκαν σε διάφορα σημεία των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αποδυτηρίων, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundo Deportivo.

«Εργαζόμαστε για να φτάσουμε στην ουσία του θέματος», ανακοίνωσε η Μπραν. Αυτό το γεγονός, σύμφωνα συνιστά «μια σοβαρή έλλειψη εμπιστοσύνης που είχαμε σε 12 παίκτες μας», οι οποίοι παραβίασαν «διάφορους κανόνες, γενικούς κανονισμούς, περιορισμούς λόγω του covid-19 και την εμπιστοσύνη που έχουμε σε όλους τους εργαζομένους μας».

Ο σύλλογος ζητά συγγνώμη από οποιονδήποτε «μπορεί να είχε μια κακή εμπειρία στο γήπεδό μας» και περιγράφει αυτό που συνέβη ως «απαράδεκτο». «Είναι έγκλημα και δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του συλλόγου , Βιμπέκε Γιοχάνεσεν.

Ειδήσεις τώρα:

Θεσσαλονίκη: σύλληψη νεαρού για θανάτωση σκύλου με μαχαίρι

Κατερίνη: φωτιά σε αποθήκη έκαψε 40 τόνους ρίγανης

Πάτρα: ολόκληρη οικογένεια ξεκληρίστηκε μέσα σε λίγες μέρες