Κόσμος

Αφγανιστάν: παιδιά χάνονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δημοσιογράφοι μεταδίδουν ότι πολλοί αναρτούν φωτογραφίες με παιδιά που αγνοούνται. Τουλάχιστον 20 νεκροί την τελευταία εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Όλο και περισσότερα παιδιά φαίνεται πως χάνονται και έκτοτε αγνοούνται εν μέσω του χάους που επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αναφορές από τοπικά ΜΜΕ.

Το αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο Ariana μετέδωσε πως μια οικογένεια από την Καμπούλ έχει αναλάβει τη φροντίδα ενός παιδιού, το οποίο είχε χαθεί και το βρήκε να έχει παγιδευτεί στο αγκαθωτό συρματόπλεγμα που περιβάλλει το συγκρότημα του αεροδρομίου.

Παρά τις προσπάθειές τους, δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τους γονείς του παιδιού, λέει η οικογένεια. Το αγοράκι, ηλικίας περίπου 6 ετών, είπε πως η οικογένειά του πήγε στο αεροδρόμιο σε μια προσπάθεια να φύγει από τη χώρα. Ο πατέρας του προφανώς έπεσε εν μέσω του πλήθους και το παιδί δεν έχει δει κανέναν γονέα του από εκείνη τη στιγμή. Αφγανοί δημοσιογράφοι μεταδίδουν, επίσης, ότι πολλοί αναρτούν φωτογραφίες με παιδιά που αγνοούνται στο αεροδρόμιο.

Η κατάσταση στην Καμπούλ είναι χαοτική, εδώ και μία εβδομάδα, καθώς χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν από το Αφγανιστάν, μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους ισλαμιστές Ταλιμπάν την περασμένη Κυριακή. «Η Αμερική, με όλη τη δύναμή της και τους εξοπλισμούς της (…) απέτυχε να αποκαταστήσει την τάξη στο αεροδρόμιο. Υπάρχει ειρήνη και ηρεμία σε ολόκληρη τη χώρα, όμως επικρατεί χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ (…). Αυτό πρέπει να σταματήσει όσο το δυνατόν συντομότερα», δήλωσε ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ταλιμπάν, Αμίρ Καν Μουτακί.

Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι επτά Αφγανοί έχασαν τη ζωή τους στο χάοςπου επικρατεί κοντά στο αεροδρόμιο της Καμπούλ. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 20 νεκρούς τις τελευταίες επτά ημέρες εντός και περιμετρικά του αεροδρομίου της Καμπούλ, κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων απομάκρυνσης πολιτών. «Η κρίση έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι δυσάρεστη. Επικεντρωνόμαστε στο να απομακρύνουμε όλους τους ξένους όσο το δυνατόν συντομότερα», είπε στο Reuters ο αξιωματούχος, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Παρ' όλα αυτά, δεκάδες χιλιάδες Αφγανοί εξακολουθούν και σήμερα να προσπαθούν απεγνωσμένα να φύγουν από την χώρα τους, την ώρα που η Ουάσινγκτον προειδοποιεί για απειλές για την ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Καμπούλ και η ΕΕ κρίνει "αδύνατο" να απομακρυνθούν όλοι οι άνθρωποι που απειλούνται από τους Ταλιμπάν.

Δημοσιογράφος, που βρίσκεται μεταξύ ομάδας εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης και πανεπιστημιακών, η οποία είχε την τύχη να καταφέρει να φτάσει στο αεροδρόμιο της Καμπούλ σήμερα, περιγράφει σκηνές από ανθρώπους που στην απόγνωσή τους κρεμόντουσαν ή έμπαιναν στο λεωφορείο που τους μετέφερε εκεί.

Ειδήσεις τώρα:

Θεσσαλονίκη: σύλληψη νεαρού για θανάτωση σκύλου με μαχαίρι

Ζάκυνθος – ηλεκτροπληξία: συλλήψεις για τον θάνατο του 12χρονου

Κοζάνη: Μοναστήρι απαγορεύει την είσοδο σε πιστούς που φορούν μάσκες (βίντεο)