Γεννηματά για κορονοϊό: η πανδημία καλπάζει

«Η κυβέρνηση απέτυχε να πιάσει το στόχο που και η ίδια είχε θέσει για τους εμβολιασμούς», τονίζει μεταξύ άλλων η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ.

«Η πανδημία καλπάζει. Η κυβέρνηση απέτυχε να πιάσει το στόχο που και η ίδια είχε θέσει για τους εμβολιασμούς. Το τείχος ανοσίας παραμένει ανίσχυρο. Ο μίσος -περίπου- πληθυσμός παραμένει ανεμβολίαστος», τονίζει η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά σε δήλωσή της και προσθέτει.

«Έχουμε έγκαιρα εδώ και μήνες προτείνει:

Προτεραιότητα στους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες με κινητά συνεργεία εμβολιασμού από τον ΕΟΔΥ και σε απομακρυσμένες περιοχές.

Ειδικό σχέδιο για το ασφαλές άνοιγμα όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Προετοιμασία του ΕΣΥ για να αντέξει την πίεση που αυξάνεται.

Σοβαρός έλεγχος της τήρησης των μέτρων που ανακοινώνονται

Έχει ευθύνη η κυβέρνηση για τη χαλάρωση και τον εφησυχασμό. Είναι ώρα για δράση τώρα».

