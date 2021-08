Οικονομία

Εργάτες γης: νέα παράταση της προσωρινής τους απασχόλησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκαθάρισε το ζήτημα των δικαιολογητικών για τους ξένους εργάτες γης. Τα έγγραφα που απαιτούνται.

Μετά από σχετική οδηγία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ξεκαθαρίστηκε το ζήτημα των δικαιολογητικών για την παράταση της προσωρινής απασχόλησης των εργατών γης για επιπλέον 90 ημέρες.

Η παράταση προβλέφθηκε με τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους (υποπερ. βα της περ. β της παρ. 3 του άρθρου δέκατου έκτου του ν.4783/2021), καλύπτοντας τις παρούσες και επείγουσες ανάγκες των αγροτών.

Συγκεκριμένα απαιτείται μόνο αίτηση και υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, φωτοτυπία του διαβατηρίου του εργαζόμενου και φωτογραφία του, τα οποία υποβάλλονται στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών ή στη Διεύθυνση Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, χωρίς επιπλέον κόστη και επιβαρύνσεις.

Ειδήσεις τώρα:

Φωτιές: με drones, οχήματα και ιπτάμενα μέσα οι περιπολίες ανά τη χώρα

Ζάκυνθος – ηλεκτροπληξία: συλλήψεις για τον θάνατο του 12χρονου

Κοζάνη: Μοναστήρι απαγορεύει την είσοδο σε πιστούς που φορούν μάσκες (βίντεο)