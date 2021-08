Life

Τόλης Βοσκόπουλος: Θλίψη στο μνημόσυνο του τραγουδιστή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικές φιγούρες η σύζυγος και η κόρη του “πρίγκιπα” του ελληνικού πενταγράμμου.

Θλίψη προκάλεσε στις 19 Ιουλίου η είδηση για τον θάνατο του Τόλη Βοσκόπουλου.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής έφυγε από την ζωή σε ηλικία 80 ετών, βυθίζοντας σε πένθος τα αγαπημένα του πρόσωπα και την οικογένεια του.

Το πρωί της Κυριακής στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο του Τόλη Βοσκόπουλου, για τις 40 ημέρες μετά τον θάνατο του.

Συντετριμμένες ήταν η σύζυγός του Άντζελα Γκερέκου και η κόρη τους, Μαρία Βοσκοπούλου.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις τώρα:

Σεισμός στην Τήλο

Θεσσαλονίκη: σύλληψη νεαρού για θανάτωση σκύλου με μαχαίρι

Ζάκυνθος – ηλεκτροπληξία: συλλήψεις για τον θάνατο του 12χρονου