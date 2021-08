Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ισραήλ: εκστρατεία τεστ αντισωμάτων σε παιδιά τριών ετών και άνω

Αυτά τα τεστ θα επιτρέψουν να μελετηθούν τα αντισώματα που αναπτύσσουν τα παιδιά, εφόσον έχουν ήδη μολυνθεί.

Το Ισραήλ ξεκίνησε σήμερα μια εκστρατεία διεξαγωγής ορολογικών τεστ κατά της Covid-19 για τα παιδιά ηλικίας τριών ετών και άνω, προκειμένου να μελετήσει τα αντισώματα που αναπτύσσουν τα παιδιά, που δεν έχουν εμβολιαστεί, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Παρά την αύξηση του αριθμού των μολύνσεων στη χώρα, η οποία συνδέεται με την παραλλαγή Δέλτα, η ισραηλινή κυβέρνηση θέλει να αποφύγει το ενδεχόμενο αναβολής της επιστροφής στις τάξεις, που προβλέπεται για την 1η Σεπτεμβρίου.

Το Ισραήλ ξεκίνησε τον εμβολιασμό των παιδιών άνω των 12 ετών και αυτή η εκστρατεία τεστ αντισωμάτων προορίζεται για τα παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, αυτά τα τεστ θα επιτρέψουν να μελετηθούν τα αντισώματα που αναπτύσσουν τα παιδιά, εφόσον έχουν ήδη μολυνθεί. Τα παιδιά που θα έχουν αναπτύξει επαρκή αριθμό αντισωμάτων δεν θα αναγκάζονται να μπουν σε καραντίνα, εάν έχουν εκτεθεί σε ένα άτομο που έχει προσβληθεί από τη νόσο, περιορίζοντας τα προβλήματα στα σχολεία.

Σε ένα δελτίο Τύπου της δημοτικής αρχής της Ιερουσαλήμ, που εκδόθηκε σήμερα, ο δήμαρχος Μοσέ Λεόν κάλεσε τους γονείς να πάνε τα παιδιά τους να κάνουν αυτό το δωρεάν τεστ 15 λεπτών, που γίνεται με μια βελόνα στο δάκτυλο. Η συγκεκριμένη εκστρατεία διεξάγεται από κοινού από τα υπουργεία Υγείας και Παιδείας και από τον ισραηλινό στρατό, που επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επιχείρηση ξεκίνησε.

Ένα πρόγραμμα πιλότος, στους κόλπους της κοινότητας των υπερορθόδοξων την περασμένη εβδομάδα, αποκάλυψε πως περίπου ένα παιδί στα πέντε είχε αναπτύξει αντισώματα.

