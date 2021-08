Πολιτική

Πέθανε ο Αντώνης Σκυλλάκος

Θλίψη στο χώρο της πολιτικής για τον χαμό του Αντώνη Σκυλλάκου.

"Έφυγε" από τη ζωή, σε ηλικία 72 ετών, ο πρώην βουλευτής και ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ Αντώνης Σκυλλάκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη καρδιακό επεισόδιο και εξέπνευσε μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ο Αντώνης Σκυλλάκος γεννήθηκε στη Λάρισα το 1949. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα στα χρόνια της δικατορίας. Συμμετείχε ενεργά στο αντιδικατοτορικό κίνημα. Ήταν ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Λαρισαίων φοιτητών. Υπήρξε μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ.

Εκλέχτηκε βουλευτής Λάρισας το 1989 και το 1993, ενώ στην κοινοβουλευτική περίοδο 1993-1996 είχε διατελέσει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Στις εκλογές του 2000 εξελέγη στη Β’ Αθήνας όπου και εκλεγόταν μέχρι το 2012.

