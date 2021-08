Life

Φαίη Σκορδά: Έτσι πέρασε το πρωί της Κυριακής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον γιο της πέρασε την Κυριακή η Φαίη Σκορδά. Η παρουσιάστρια της εκπομπής "Το Πρωινό" μοιράστηκε κι ένα story με τους φίλους της.

Η Φαίη Σκορδά είναι μια περήφανη μητέρα και η απόλυτη προτεραιότητα στην ζωή της, είναι τα δύο της παιδιά.

Αυτό το καλοκαίρι η παρουσιάστρια ξεκουράζεται και γεμίζει τις μπαταρίες της για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, έχοντας στο πλευρό της τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Φυσικά η Φαίη Σκορδά, ως μια γλυκιά μανούλα θέλει να περνά όμορφο και δημιουργικό χρόνο με τα αγόρια της.

Το πρωί της Κυριακής η ίδια βρέθηκε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τις δραστηριότητες του γιου της.

Περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις τώρα:

Τόλης Βοσκόπουλος: Θλίψη στο μνημόσυνο του τραγουδιστή

Φωτιές: συναγερμός σε Αττική και Εύβοια και τη Δευτέρα

Θεσσαλονίκη: σύλληψη νεαρού για θανάτωση σκύλου με μαχαίρι