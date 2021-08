Οικονομία

ΕΕΤΑΑ: Ξεκινούν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς - παιδικούς σταθμούς

Το πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι, οι αιτήσεις και ο προϋπολογισμός του.

Από την προσεχή Τρίτη 24 Αυγούστου θα αρχίσουν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς - παιδικούς σταθμούς και τα ΚΔΑΠ των ωφελούμενων-κατόχων voucher των δύο σχετικών προγραμμάτων που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).

Συνολικά, υπέβαλαν αίτηση 181.419 μητέρες για 250.863 παιδιά. Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων, έλαβαν voucher 131.79, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, για περίπου 167.100 βρέφη, προ-νήπια, καθώς και παιδιά και άτομα με αναπηρία για να τους παρασχεθούν υπηρεσίες σε αντίστοιχες δομές.

Οι αιτήσεις συμμετοχής που αφορούσαν στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) ανήλθαν στις 113.877 και έλαβαν voucher 63.051 παιδιά με βάσει τη σειρά μοριοδότησής τους και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.

Τα αποτελέσματα αφορούν, τόσο το συγχρηματοδοτούμενο κοινοτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για 14η συνεχή χρονιά όσο και το πρόγραμμα «Οικονομική στήριξη οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας», που λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά με την πρώτη δράση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα οριστικά αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας της ΕΕΤΑΑ , όπου υπάρχει και ενδεικτικός κατάλογος φορέων και δομών, που εκδήλωσαν την πρόθεση τους να συμμετέχουν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

Ο προϋπολογισμός και των δύο προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2022, θα ξεπεράσει τα 310 εκατομμύρια ευρώ.

