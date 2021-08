Υγεία - Περιβάλλον

Ματίνα Παγώνη: περιπέτεια με την υγεία της

Εσπευσμένα εισήλθε στο νοσοκομείο η πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Περιπέτεια με την υγεία της είχε η Ματίνα Παγώνη, επιστρέφοντας από ταξίδι στη Λήμνο, το βράδυ του Σαββάτου.

Η η πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας – Πειραιά (ΕΙΝΑΠ) και α’ αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) αισθάνθηκε οξύ πόνο και εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, η Ματίνα Παγώνη πήρε εξιτήριο την Κυριακή, οπότε και επέστρεψε στο σπίτι της.

