Σάββας Πούμπουρας: γλίτωσε από τροχαίο...παρά τρίχα

Το μήνυμα του Σάββα Πούμπουρα μετά το παρά λίγο τροχαίο που είχε.

Παραλίγο ατύχημα για τον Σάββα Πούμπουρα σήμερα, την ώρα που οδηγούσε.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος ο παρουσιαστής μέσα από το Instagram του, το πρωί της Κυριακής οδηγούσε στην Πεντέλη, όταν ένας οδηγός από το αντίθετο ρεύμα κινήθηκε επικίνδυνα κατά πάνω του, όντας απορροφημένος στο κινητό του....

