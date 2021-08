Κόσμος

Αφγανιστάν: Γέννησε στο αεροπλάνο που την απομάκρυνε (εικόνες)

Με τη βοήθεια των Αμερικανών στρατιωτών γέννησε η νεαρή γυναίκα στο ταξίδι της φυγής της από το Αφγανιστάν.

Μια Αφγανή γέννησε ένα κοριτσάκι μέσα σε ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος, το οποίο τη μετέφερε στη βάση Ράμσταιν, στη Γερμανία, ανακοίνωσε η διοίκηση αερομεταφορών της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας στο Twitter.

Την ώρα της πτήσης χθες, από μια αμερικανική βάση στη Μέση Ανατολή και με προορισμό τη Γερμανία, η έγκυος άρχισε να νιώθει συσπάσεις και «περιπλοκές», σύμφωνα με το tweet.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους «αποφάσισε τότε να πετάξει σε χαμηλότερο ύψος προκειμένου να αυξήσει την πίεση στο αεροσκάφος, γεγονός που επέτρεψε να σωθεί η ζωή της μητέρας», συνέχισε η αμερικανική διοίκηση αερομεταφορών στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης.

Αμέσως μετά την προσγείωση, Αμερικανοί στρατιωτικοί βοήθησαν την Αφγανή να φέρει στον κόσμο το μωρό της, μέσα στο αεροσκάφος, προτού η γυναίκα μεταφερθεί με το νεογέννητο προς ένα κοντινό νοσοκομείο.

Medical support personnel from the 86th Medical Group help an Afghan mother and family off a U.S. Air Force C-17, call sign Reach 828, moments after she delivered a child aboard the aircraft upon landing at Ramstein Air Base, Germany, Aug. 21. (cont..) pic.twitter.com/wqR9dFlW1o — Air Mobility Command (@AirMobilityCmd) August 21, 2021

Μητέρα και κόρη «είναι καλά στην υγεία τους», σύμφωνα με το tweet.

Στις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα ο αμερικανικός στρατός διακρίνεται η μητέρα να είναι ξαπλωμένη σε ένα φορείο, ενώ τη μεταφέρουν εκτός του αεροσκάφους Αμερικανοί στρατιώτες στη βάση Ράμσταϊν, στη νοτιοδυτική Γερμανία.

Σύνοδος G7 για το Αφγανιστάν

Η ψηφιακή Σύνοδος των ηγετών της G7 σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν θα διεξαχθεί την προσεχή Τρίτη, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, η χώρα του οποίου ασκεί αυτήν την περίοδο την προεδρία της Ομάδας των Επτά ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη (Γερμανία, Καναδάς, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ιαπωνία και Βρετανία).

«Θα καλέσω την Τρίτη τους ηγέτες της G7 για επείγουσες συνομιλίες σχετικά με την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Είναι κρίσιμο η διεθνής κοινότητα να εργαστεί από κοινού για να διασφαλίσει ασφαλείς απομακρύνσεις πολιτών, να αποτρέψει μια ανθρωπιστική κρίση και να βοηθήσει τους πολίτες του Αφγανιστάν να προστατεύσουν τις προόδους (που επιτεύχθηκαν) τα 20 τελευταία χρόνια», έγραψε ο επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης στο Twitter.

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021

Μια συνεδρίαση σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών της G7 διεξήχθη την Πέμπτη. Μετά το τέλος της, οι υπουργοί κάλεσαν τους Ταλιμπάν να εγγυηθούν την «ασφάλεια» των ξένων και των Αφγανών που θέλουν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν.

