Δένδιας: Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν, ο ρόλος της Τουρκίας και τα ενεργειακά, κυριάρχησαν στην ατζέντα των συζητήσεων.

Με το βλέμμα στο Αφγανιστάν, την παλινόρθωση των Ταλιμπάν και τον διευρυμένο ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει η Τουρκία στην περιοχή, συναντήθηκαν στην Ιερουσαλήμ οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ.

«Οι Ταλιμπάν θεωρούν την Τουρκία σύμμαχο. Έκαναν ξεκάθαρη δήλωση ότι η Τουρκία είναι φίλη χώρα. Ενώ και η Χαμάς συνεχάρη τους Ταλιμπάν. Υπάρχουν χώρες στην γειτονιά μας που, σε αντίθεση με αυτό που θεωρούμε συμφέρον για τις κοινωνίες μας, προσπαθούν να αναβιώσουν παλιές αυτοκρατορίες και το χειρότερο παλιές συμφωνίες που στην κυριολεξία θάφτηκαν στην άμμο του παρελθόντος», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε ότι δεν νοείται εργαλειοποίηση μεταναστών και προσφύγων από τη γειτονική χώρα.

Η σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ ήταν προπαρασκευαστική της τριμερούς συνόδου κορυφής στα τέλη του χρόνου.

Συνάντηση με την Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε επίσης συνάντηση με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη και την Υπουργό Ενέργειας του Ισραήλ, Καρίν Ελχαράρ. Ο κ. Δένδιας τόνισε τη σημασία της ενεργειακής συνεργασίας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένων των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της διασυνδεσιμότητας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε επίσης με τον νέο Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ και έγινε δεκτός από τον Πρόεδρο του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Έγινα δεκτός από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ @naftalibennett. Συζητήσαμε για τις άριστες σχέσεις ????????, τη διαρκώς ενισχυόμενη συνεργασία σε όλους τους τομείς και για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. pic.twitter.com/YObUI4yLMa — Nikos Dendias (@NikosDendias) August 22, 2021

