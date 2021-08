Life

Πώς θα διατηρήσεις το υπέροχο χρώμα που απέκτησες στις διακοπές σου

Εύκολες συμβουλές για να διατηρήσεις το χρώμα των καλοκαιρινών διακοπών.

Μόλις γύρισες από διακοπές με ένα υπέροχο κι εξωτικό μαύρισμα, το οποίο θέλεις να διατηρήσεις για όσο περισσότερο καιρό γίνεται. Ακολουθούν συμβουλές και μυστικά για ένα μακράς διαρκείας σοκολατένιο χρώμα.

Βαθιά ενυδάτωση:

Αυτό είναι το μυστικό για να διατηρήσεις το υπέροχο μαύρισμά σου. Ένα ενυδατικό body butter με μέλι ή μία ενυδατική body lotion θα σου προσφέρει την απαραίτητη υγρασία και θα ξεδιψάσει το δέρμα σου.

Χρησιμοποίησε ένα απαλό απολεπιστικό προϊόν, διότι ένα «σκληρό» body scrub μπορεί να οδηγήσει σε ξεφλούδισμα της επιδερμίδας σου και κατά συνέπεια στην απώλεια του χρυσαφένιου χρώματος που με τόσο κόπο απέκτησες.

