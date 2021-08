Αθλητικά

Premier League: “Σκόνταψε” η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άφησε βαθμούς στην έδρα της Σαουθάμπτον. Εν τω μεταξύ, η Τότεναμ ζευγάρωσε τις νίκες της στο πρωτάθλημα.

Την πρώτη βαθμολογική απώλειά της στην εφετινή Premier League υπέστη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Σαουθάμπτον στο “Σεντ Μέρις”.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το αυτογκόλ του Φρεντ, πάνω στον οποίο “βρήκε” η μπάλα από το σουτ του Τσε Άνταμς και άλλαξε πορεία, ενώ το μόνο που κατάφεραν ήταν να ισοφαρίσουν με τον Μέισον Γκρίνγουντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με τη σημερινή ισοπαλία, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ισοφάρισε το ρεκόρ της Άρσεναλ, η οποία έμεινε αήττητη για 27 διαδοχικούς εκτός έδρας αγώνες στη μεγάλη κατηγορία, επίτευγμα που σημειώθηκε το διάστημα Απρίλιος 2003-Σεπτέμβριος 2004.

Στο μεταξύ, η Τότεναμ “ζευγάρωσε” τις νίκες της στο πρωτάθλημα, καθώς νίκησε εκτός έδρας τη Γουλβς με 1-0.

Ο νυν τεχνικός των Spurs, Νούνο Εσπίριτο Σάντο, επέστρεψε στο “Μολινό” για να αντιμετωπίσει την προηγούμενη ομάδα του και είδε τους παίκτες του να παίρνουν τους τρεις βαθμούς χάρη στο πέναλτι του Ντέλε Άλι.

Ειδήσεις τώρα:

Πέθανε ο Αντώνης Σκυλλάκος

Βόλος: οικιακή βοηθός έριξε υπνωτικό σε ηλικιωμένη για να την κλέψει

Θεσσαλονίκη: σύλληψη νεαρού για θανάτωση σκύλου με μαχαίρι