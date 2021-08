Τεχνολογία - Επιστήμη

Σπήλαιο Αλιστράτης: Το ρομπότ “Περσεφόνη” ξεναγεί τους επισκέπτες (βίντεο)

Το ρομπότ-ξεναγός υποδέχεται επισκέπτες από όλον τον κόσμο, για να τους ξεναγήσει στο πανέμορφο σπήλαιο.

Στο σπήλαιο Αλιστράτης στις Σέρρες το μοναδικό παγκοσμίως ρομπότ-ξεναγός υποδέχεται επισκέπτες από όλον τον κόσμο. «Το όνομά μου είναι Περσεφόνη, είμαι η κόρη της θεάς Αθηνάς και γυναίκα του Πλούτωνα, θεού του κάτω κόσμου. Σας καλωσορίζω στο βασίλειο μου, στο σπήλαιο Αλιστράτης», συστήνεται.

«Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα, δεν έχω βιώσει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο. Είναι ενδιαφέρον και μου αρέσει ο βηματισμός του ρομπότ. Πηγαίνει αργά ώστε να προλαβαίνω να κοιτάξω τριγύρω», δηλώνει ένας Τσέχος τουρίστας.

Η “Περσεφόνη” μπορεί να ξεναγήσει τους επισκέπτες σε 33 διαφορετικές γλώσσες, κινούμενη ανάμεσα σε ένα μοναδικό τοπίο, αποτελούμενο από ποικιλόμορφους σταλαγμίτες και σταλακτίτες.

«Έχει τη δυνατότητα να απαντά και στις ερωτήσεις των επισκεπτών. Κάνει τα 150 πρώτα μέτρα, δηλαδή τρεις στάσεις και στα υπόλοιπα οι επισκέπτες ξεναγούνται από κάποιον ξεναγό», εξηγεί ο Νικόλαος Καρτάλης, επιστημονικός διευθυντής του σπηλαίου.

Στο σπήλαιο μπορεί να συναντήσει κανείς και ένα σπάνιο σχηματισμό σταλακτίτη, τον εκκεντρίτη, ο οποίος αναπτύσσεται άμορφα προς κάθε κατεύθυνση.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του σπηλαίου, στα σχέδια των υπευθύνων εντάσσονται και άλλες παρόμοιες δράσεις με στόχο τον εμπλουτισμό της εμπειρίας των επισκεπτών.

