Κορονοϊός - Θωμαϊδης στον ΑΝΤ1: Αύξηση στα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες (βίντεο)

Την ανάγκη επιτάχυνσης του εμβολιαστικού προγράμματος, τόνισε ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ.

Για την επιδημιολογική εικόνα της χώρας και την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ο Νίκος Θωμαΐδης, Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ.

Όπως είπε, η εικόνα στην Αττική είναι σταθεροποιημένη, αλλά το ιικό φορτίο παραμένει αρκετά υψηλό.

«Αυτό που αναμένουμε από την ερχόμενη εβδομάδα είναι - με την επιστροφή των εκδρομέων και κυρίως από Κυκλάδες, Ιόνιο και Κρήτη - να έχουμε μία μεταφορά της πανδημίας στα αστικά κέντρα», υπογράμμισε.

Επεσήμανε πως «η διαφορά μεταξύ των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων είναι μεγάλη. Δραματική, θα έλεγα.»

Εκτίμησε πως ενδέχεται τα ημερήσια κρούσματα να είναι πολύ περισσότερα από τις 4.000, ειδικά Σεπτέμβριο και Οκτώβριο.

Ερωτηθείς σχετικά με το τι θα συμβούλευε την Κυβέρνηση, εν αναμονή των ανακοινώσεων για τα μέτρα την Τρίτη, ο κ. Θωμαΐδης είπε πως αυτό που είναι σημαντικό είναι να ενταθεί ο εμβολιασμός. «Τα περιοριστικά μέτρα», συνέχισε, «θα πρέπει να είναι στην κατεύθυνση να πείσουν αυτούς που φοβούνται να πάνε να εμβολιαστούν. Αυτοί που έχουν αποφασίσει να μην εμβολιαστούν, δύσκολα θα ανατρέψουν την απόφασή τους».

Τέλος, αναφερόμενος στην τρίτη δόση του εμβολίου, σημείωσε πως είναι κάτι που θα χρειαστούν ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες.

