Επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου

Ομαλή αλλά αυξημένη είναι η κίνηση τόσο στα διόδια, όσο και στα λιμάνια της Αττικής.

Χωρίς ιδιαιτέρα προβλήματα -σύμφωνα με την Τροχαία- διεξήχθη την Κυριακή η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς.

Το μεγαλύτερο κύμα επιστροφής εκδρομέων περίμεναν σήμερα οι αρχές, καθώς τα τελευταία χρόνια συνηθίζεται την πρώτη Κυριακή μετά τον Δεκαπενταύγουστο, οι περισσότεροι πολίτες να επιστρέφουν στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Μέχρι και τις 15:00 σήμερα, από τα διόδια Ελευσίνας, πέρασαν 27.597 οχήματα, ενώ από τα διόδια των Αφήνων 12.031 ΙΧ.

Επιστροφή - διόδια

Αρκετοί είναι αυτοί που προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν ακόμα και την τελευταία ήμερα των διακοπών τους και επέλεξαν να ταξιδέψουν με τη δύση του ηλίου.

Οι πιο προνοητικοί προτίμησαν να επιστρέψουν χθες και την Παρασκευή, προκειμένου να αποφύγουν τα όποια κυκλοφοριακά προβλήματα.

Αυξημένη κίνηση και στα λιμάνια

Οι αδειούχοι ξεκίνησαν να επιστρέφουν στην πρωτεύουσα μετά από τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις στα νησιά κι έτσι και τα τρία λιμάνια της Αττική είχαν κίνηση.

Το Σάββατο 21 Αυγούστου ταξίδεψαν προς τον Πειραιά:

Από Κυκλάδες/Κρήτη/Δωδεκάνησα/Β.Α Αιγαίο: 28.659 επιβάτες

Από Αργοσαρωνικό: 6.106 επιβάτες

Προς τη Ραφήνα: 7.043 επιβάτες

Προς το Λαύριο: 2.902 επιβάτες

Μέσα στο Σαββατοκύριακο στο λιμάνι του Πειραιά επέστρεψαν από Κυκλάδες Κρήτη, Δωδεκάνησα και Βορειοανατολικό Αιγαίο 28,659 επιβάτες.

Από τα νησιά του Αργοσαρωνικού 6.106 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας 7.043 επιβάτες, ενώ στο Λαύριο αποβιβάστηκαν 2.902 επιβάτες.

Όπως φαίνεται οι καλοκαιρινές διακοπές φτάνουν στο τέλος τους για τους περισσότερους Αθηναίους.

