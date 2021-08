Οικονομία

Πληρωμές ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

Τι πληρώνεται από αύριο από τον ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ. Αναλυτικές ημερομηνίες για συντάξεις και επιδόματα.

Καταβολές της τάξης του 1,5 δισ. ευρώ σε πάνω από 3 εκατομμύρια δικαιούχους θα πραγματοποιηθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τον ΟΑΕΔ την περίοδο 23-27 Αυγούστου, διάστημα κατά το οποίο ξεκινά - από την Τετάρτη 25 Αυγούστου - η πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές:

Όσον αφορά στην πληρωμή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου:

Την Τετάρτη 25 Αυγούστου θα καταβληθούν 504,9 εκατ. ευρώ σε 1.075.294 συνταξιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9.

Την Πέμπτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν 505 εκατ. ευρώ περίπου σε 1.076.430 συνταξιούχους που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8.

Την Παρασκευή 27 Αυγούστου θα καταβληθούν 466,7 εκατ. ευρώ σε 849.863 συνταξιούχους που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Όσον αφορά στις λοιπές τακτικές πληρωμές:

11,4 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 490 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

10.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 20 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

2. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 24.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

10 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 3.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (πληρωμή εισφορών σε φορείς)

600.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Για το διάστημα 23-27 Αυγούστου δεν υπάρχουν προγραμματισμένες πληρωμές από το ίδιο το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον ΟΠΕΚΑ.

