Ερντογάν για Αφγανιστάν: Δεν αναλαμβάνουμε μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος

Ξεκαθάρισε πως η Τουρκία δεν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες τρίτων χωρών.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αναλάβει τις ευθύνες τρίτων χωρών απέναντι σε Αφγανούς που έχουν εργασθεί για τους δυτικούς θεσμούς και οι οποίοι περιμένουν να απομακρυνθούν μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

«Δεχθήκαμε αίτημα να υποδεχθούμε τοπικούς εργαζόμενους μίας αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Τα κράτη-μέλη δεν ανοίγουν τις πόρτες τους, παρά σε ένα αμελητέο μερίδιο των ανθρώπων που τους εξυπηρέτησαν και βρίσκονται σε δυσχερή θέση (...) Δεν πρέπει να περιμένει κανείς από την Τουρκία να αναλάβει τις ευθύνες τρίτων χωρών », δήλωσε ο Ερντογάν σε τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας επανέλαβε, την επομένη της τηλεφωνικής του συνομιλίας με την Καγκελάριο της Γερμανίας, Άγκελα Μέρκελ, κατά την οποία έκανε αντίστοιχες δηλώσεις, ότι «η Τουρκία, η οποία έχει υποδεχθεί ήδη 5 εκατομμύρια πρόσφυγες, δεν μπορεί να σηκώσει επιπλέον μεταναστευτικό βάρος».

Ο Σαρλ Μισέλ δήλωσε από την πλευρά του μέσω του Twitter ότι συζήτησε με τον Ερντογάν τις «πρόσφατες εξελίξεις» στο Αφγανιστάν, τις οποίες χαρακτήρισε «κοινή πρόκληση για την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση». «Πλήρης κατανόηση της ανάγκης διασφάλισης της απομάκρυνσης με πάσα ασφάλεια των πολιτών, του τοπικού προσωπικού καθώς και των οικογενειών και υποστήριξης των ευάλωτων Αφγανών και των κοινοτήτων υποδοχής στην περιοχή», έγραψε.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάλεσε χθες όλες τις χώρες, και κατά πρώτον τις ευρωπαϊκές χώρες, να υποδεχθούν μέρος των Αφγανών προσφύγων που διαφεύγουν από την Καμπούλ.

Ο Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε χθες ότι θα ήταν «μη ρεαλιστικό» για την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει επιπλέον προσδοκίες από την Τουρκία ως προς την υποδοχή μεταναστών, όσο η συμφωνία Τουρκίας-ΕΕ δεν έχει πλήρως εφαρμοσθεί.

Η Άγκυρα επαναλαμβάνει συστηματικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τηρεί την συμφωνία του 2016 για την συγκράτηση των ροών μεταναστών προς την Ευρώπη και ζητεί την αναθεώρησή της.

