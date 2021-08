Κόσμος

Τουρκία: Νεκροί τουρίστες σε βομβαρδισμό (βίντεο)

Μαίνονται οι μάχες με τους Κούρδους στην Τουρκία, με αποτέλεσμα το θάνατο δύο τουριστών.

Δύο τουρίστες σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στη βόρεια Τουρκία, σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής Ντουχοκ (Duhok), ο οποίος είπε ότι οι δύο μπήκαν κατά λάθος σε εμπόλεμη ζώνη μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων και του ΡΚΚ.

«Οι δύο τουρίστες από τη Μοσούλη, μπήκαν σε απαγορευμένη περιοχή. Μία βόμβα έπεσε κοντά στο αυτοκίνητό τους και τους σκότωσε», δήλωσε ο δήμαρχος, εξηγώντας ότι αναμένονται οι οικογένειες να παραλάβουν τις σορούς.

Η Τουρκία έχει μόνιμη επιχείρηση στην περιοχή, όπου διεξάγει διπλή επιχείρηση με τους Κούρδους του ΡΚΚ, από τις 23 Απριλίου.

Οι μάχες έχουν φοβερό αντίκτυπο στους ντόπιους, καθώς σύμφωνα με αναφορές επτά άμαχοι έχουν σκοτωθεί, πολλοί έχουν τραυματιστεί και περίπου 20 χωριά άδειασαν φέτος.

