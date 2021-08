Αθλητικά

Η Τσέλσι νίκησε την Άρσεναλ στο ντέρμπι του Λονδίνου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Άνοιξε λογαριασμό” ο Λουκάκου, για τον οποίο η Τσέλσι δαπάνησε 115 εκατ. ευρώ προκειμένου να τον αποκτήσει από την Ίντερ.

Ο Ρομέλου Λουκάκου άρχισε την... απόσβεση των 115 εκατομμυρίων ευρώ που δαπάνησε η Τσέλσι για την απόκτησή του από την Ίντερ, καθώς άνοιξε το σκορ στη νίκη 2-0 των “μπλε” επί της Άρσεναλ στο “Emirates” στο ντέρμπι του βορειοδυτικού Λονδίνου για την 2η αγωνιστική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βέλγος στράικερ “έγραψε” σήμερα την δεύτερη συμμετοχή του ως βασικός στην Premier League για τους “μπλε”, 3.388 ημέρες μετά την πρώτη του για λογαριασμό των Λονδρέζων, η οποία σημειώθηκε ανήμερα των 19ων γενεθλίων του τον Μάιο του 2012 κόντρα στην Μπλάκμπερν, και αποτελεί ρεκόρ για τις ημέρες που μεσολάβησαν ανάμεσα στις πρώτες δύο συμμετοχές ενός παίκτη ως βασικού για ένα σύλλογο στην Ιστορία της Premier League.

Ο Λουκάκου βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τη συμπλήρωση του πρώτου τετάρτου της αναμέτρησης, ενώ η Τσέλσι πέτυχε και δεύτερο γκολ πριν το ημίχρονο, με αποτέλεσμα να «κλειδώσει» ουσιαστικά τη νίκη και να πανηγυρίσει το “2 x 2”, υποχρεώνοντας παράλληλα την Άρσεναλ στην δεύτερη ήττα της σε ισάριθμους αγώνες πρωταθλήματος.

Νωρίτερα, την πρώτη βαθμολογική απώλεια στην εφετινή Premier League υπέστη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Σαουθάμπτον στο “Σεντ Μέρις”.

Ειδήσεις τώρα:

ΕΕΤΑΑ: Ξεκινούν οι εγγραφές στους βρεφονηπιακούς - παιδικούς σταθμούς

Αφγανιστάν: απεγκλωβισμός ανθρώπων με αεροπλάνα των ΗΠΑ

Πώς θα διατηρήσεις το υπέροχο χρώμα που απέκτησες στις διακοπές σου