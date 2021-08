Αθλητικά

“Αυτοκτόνησε” η Γιουβέντους - Οργιάζουν οι φήμες για τον Ρονάλντο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πέταξε βαθμούς σε ένα ματς που φάνηκε πως είχε “καθαρίσει” πριν συμπληρωθεί το πρώτο ημίωρο της αναμέτρησης.

Τι κι αν προηγήθηκε μόλις στο 23’ με 2-0 στο “Φρίουλι”; Τι κι αν είναι πάλι στον πάγκο της ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι; Τι κι αν είχε και δύο δοκάρια; Επηρεασμένη από τη φημολογία περί αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Γιουβέντους έμεινε στο 2-2 με την Ουντινέζε στην πρεμιέρα της Serie A.

Πάουλο Ντιμπάλα και Χουάν Κουαδράδο φάνηκε να “καθαρίζουν” από νωρίς το ματς για τη “Γηραιά Κυρία”. Ένα λάθος, όμως, του Βόιτσιεκ Τσέζνι έβαλε εκ νέου στο ματς την Ουντινέζε που, τελικά, ισοφάρισε με τον Χεράρδ Ντολοφέου, ο οποίος είχε περάσει ως αλλαγή λίγο νωρίτερα.

Όσο για τον CR7; Ο Αλέγκρι τον έβαλε στο 60’, ο Πορτογάλος σκόραρε με κεφαλιά στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, ωστόσο μετά από υπόδειξη του VAR το γκολ ακυρώθηκε και ο Ρονάλντο τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα.

Ειδήσεις τώρα:

Μετάλλαξη Δέλτα – Μόσιαλος: έως και 100% προστασία από το εμβόλιο Pfizer

Προσάραξη πλοίου στην Εύβοια

Άγριες Μέλισσες: Το νέο πρόσωπο που θα αναστατώσει τη ζωή της Ασημίνας στον τρίτο κύκλο