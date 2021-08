Κόσμος

Αφγανιστάν: Μισό εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Δραματικά τα στοιχεία του ΟΗΕ για το κύμα των εκτοπισμένων Αφγανών, που γιγαντώθηκε το τελευταίο διάστημα.

Ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων ανθρώπων στο Αφγανιστάν αυξήθηκε μαζικά από την αρχή της χρονιάς ως τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου, σύμφωνα με δεδομένα του ΟΗΕ.

Πάνω από 550.000 άνθρωποι στη χώρα σε κρίση εγκατέλειψαν τα χωριά και τις πόλεις τους εξαιτίας των εχθροπραξιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών. Τα στοιχεία αυτά αφορούν την περίοδο προτού οι Ταλιμπάν καταλάβουν πρακτικά ολόκληρη τη χώρα.

Την αντίστοιχη περίοδο του 2020, οι εσωτερικά εκτοπισμένοι ήταν περίπου 165.000.

Ειδικά αφότου άρχισε, στις αρχές του Μαΐου, η διαδικασία αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων και ταυτόχρονα οι Ταλιμπάν εξαπέλυσαν την ολομέτωπη επίθεσή τους εναντίον των κυβερνητικών δυνάμεων, ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων Αφγανών αυξήθηκε αλματωδώς.

Αρχικά, οι ισλαμιστές αντάρτες κατέλαβαν αχανείς περιοχές στις επαρχίες. Κάτοικοι διέφυγαν στα αστικά κέντρα, κυρίως σε πρωτεύουσες επαρχιών. Όταν άρχισαν οι μάχες στις μεγάλες πόλεις, πολλοί κατέφυγαν στην πρωτεύουσα, την Καμπούλ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, οι περισσότεροι εσωτερικά εκτοπισμένοι εγκατέλειψαν το βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Πέρα από τους νέους εκτοπισμούς μέσα στο 2021, άλλοι 5 εκατομμύρια Αφγανοί χαρακτηρίζονται μακροχρόνια εσωτερικά εκτοπισμένοι και πρόσφυγες.

Καθώς δεν αναφέρονται μεγάλης κλίμακας μάχες αφότου οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν την περασμένη εβδομάδα, εκπρόσωπος του OCHA σημείωσε πως υπάρχουν κάποιες πρώτες πληροφορίες περί επιστροφής εκτοπισμένων στον τόπο τους, κυρίως στην επαρχία Κανταχάρ.

Δεν είναι σαφές, με δεδομένο το χάος που επικρατεί, ειδικά στην Καμπούλ, το πώς θα επηρεάσει η κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν τους αριθμούς των εσωτερικά εκτοπισμένων και των προσφύγων.

