Κορονοϊός - Ισραήλ: Τα αποτελέσματα της 3ης δόσης του εμβολίου της Pfizer στους άνω των 60

Βελτιώθηκε σημαντικά το επίπεδο προστασίας κατά της μόλυνσης και της σοβαρής νόσησης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπ. Υγείας της χώρας.

Η τρίτη δόση του εμβολίου των Pfizer/BionTech κατά της COVID-19 βελτίωσε σημαντικά το επίπεδο προστασίας κατά της μόλυνσης και της σοβαρής νόσησης σε άτομα 60 ετών και άνω στο Ισραήλ σε σύγκριση με τους εμβολιασμένους με δύο δόσεις, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Κυριακή από το Υπουργείο Υγείας. Τα στοιχεία παρουσιάσθηκαν σε συνάντηση επιτροπής ειδικών για τα εμβόλια και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ισραηλινού Υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, όλες οι λεπτομέρειες της μελέτης δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί.

Τα στοιχεία συμπίπτουν με τις στατιστικές μελέτες που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από την Maccabi Health Services, τον έναν από τους τέσσερις οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας που δραστηριοποιούνται στο Ισραήλ.

Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία των Gertner Institute και KI Institute του Ισραήλ, στελέχη του Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσαν ότι, μεταξύ των ατόμων ηλικίας 60 ετών και άνω, η προστασία από την μόλυνση που εξασφαλίζεται 10 ημέρες μετά την τρίτη, αναμνηστική δόση, είναι τέσσερις φορές υψηλότερη σε σχέση με την προστασία που παρέχεται έπειτα από τις δύο δόσεις.

Η τρίτη, αναμνηστική δόση στους άνω των 60 προσέφερε 10 ημέρες μετά, πέντε έως έξι φορές μεγαλύτερη προστασία ως προς την σοβαρή νόσηση και την νοσηλεία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το ισραηλινό Υπουργείο Υγείας έχει ανακοινώσει ότι η ανοσία μειώνεται με το πέρασμα του χρόνου τόσο στους ηλικιωμένους όσο και στους νέους. Οι περισσότεροι εμβολιασμένοι που ασθένησαν σοβαρά στο Ισραήλ ήταν ηλικίας άνω των 60 ετών και με υποκείμενα νοσήματα.

Το Ισραήλ ξεκίνησε την χορήγηση της τρίτης αναμνηστικής δόσης του εμβολίου στους άνω των 60 στις 30 Ιουλίου. Την Πέμπτη κατέβασε αυτό το ηλικιακό όριο για τους υποψήφιους για την τρίτη δόση στα 40 χρόνια και περιέλαβε επίσης τις εγκύους, τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζομένους στον τομέα υγείας. Η τρίτη δόση χορηγείται μόνο σε όσους έχουν λάβει την δεύτερη δόση του εμβολίου τουλάχιστον πέντε μήνες πριν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακοινώσει σχέδια για την χορήγηση τρίτης δόσης του εμβολίου σε όλους τους Αμερικανούς, βάσει στοιχείων που δείχνουν ότι η προστασία μειώνεται. Ο Καναδάς, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ανακοινώσει εμβολιαστικές εκστρατείες για την χορήγηση αναμνηστικής δόσης.

Στο Ισραήλ που αντιμετωπίζει αναζωπύρωση της επιδημίας λόγω της μετάλλαξης Δέλτα, περί το 1,5 εκατομμύριο άτομα, από τα 9,3 εκατομμύρια του πληθυσμού της χώρας, έχουν ήδη λάβει τρίτη δόση του εμβολίου.

