Σεισμός στην Αϊτή: Ξεπέρασαν τους 2200 οι νεκροί - Δραματικές συνθήκες (εικόνες)

Η βοήθεια στους σεισμοπαθείς φθάνει με αργό ρυθμό. Εκτιμάται πως σχεδόν 600.000 άνθρωποι χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια.

Ο απολογισμός των θυμάτων του σεισμού που έπληξε την Αϊτή την 14η Αυγούστου έγινε ακόμη πιο βαρύς, με την ανακοίνωση των Αρχών την Κυριακή πως τουλάχιστον 2.207 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας της Καραϊβικής, όπου η βοήθεια στους πληγέντες συνεχίζει να φθάνει με αργό ρυθμό.

«Βρέθηκαν κι άλλα πτώματα στον νότο. Ο απολογισμός των θυμάτων στους τρεις νομούς ανέρχεται πλέον σε 2.207 νεκρούς, 344 αγνοούμενους και 12.268 τραυματίες», ανέφερε η αϊτινή Πολιτική Προστασία. Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 2.189 νεκρούς.

Οκτώ ημέρες μετά την καταστροφή, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν στα συντρίμμια, όμως οι πιθανότητες να βρεθούν και να ανασυρθούν εγκλωβισμένοι ζωντανοί έσβηναν όσο πέρναγαν οι ώρες.

Οι άμεσα πληγέντες από τον σεισμό 7,2 βαθμών που χρειάζονται επειγόντως ανθρωπιστική βοήθεια είναι σχεδόν 600.000, σύμφωνα με τις αϊτινές Αρχές.

Η διανομή νερού και τροφίμων στους πληγέντες έχει αποδειχθεί επιμελητειακή πρόκληση, εξαιτίας των επιθέσεων σε οχηματοπομπές από άγνωστους, συχνά οπλισμένους. «Έχουμε πρόβλημα με την ασφάλεια που γίνεται ολοένα πιο κραυγαλέο», συνόψισε μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τζέρι Τσάντλερ, ο διευθυντής της αϊτινής Πολιτικής Προστασίας.

Από τις αρχές του Ιουνίου, είναι αδύνατη η ασφαλής διέλευση από δυο χιλιόμετρα της εθνικής οδού που διαπερνούν τη συνοικία Μαρτισάν, φτωχό προάστιο του Πορτ-ο-Πρενς, της αϊτινής πρωτεύουσας, θέατρο σύγκρουσης μεταξύ αντίπαλων συμμοριών. «Είμαστε αντιμέτωποι κυριολεκτικά με πρόβλημα συμμοριών (...) που εργαζόμαστε για να ξεριζώσουμε μαζί με την Αστυνομία, η οποία θα ενισχύσει τις δυνάμεις της στον νότο», πρόσθεσε ο κ. Τσάντλερ.

Οι περισσότερες καταστροφές καταγράφηκαν σε επαρχιακές, απομονωμένες περιοχές. Οι αϊτινές Αρχές μοιάζουν να προτιμούν τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας εκεί από αέρος, με ένα ελικόπτερο των Ηνωμένων Εθνών και άλλα οκτώ που τους διέθεσε ο στρατός των ΗΠΑ.

Στην πόλη Λε Καγιέ, την τρίτη μεγαλύτερη της Αϊτής, που υπέστη τεράστιο πλήγμα, οργανώθηκε την Παρασκευή ανεπίσημη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας από ιδιώτες χωρίς καμία πρότερη εμπειρία, διαπίστωσε φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Δεν θέλουμε να αποθαρρύνουμε τους καλούς σαμαρείτες», ήταν η αντίδραση του Τζέρι Τσάντλερ. Ωστόσο, «συνιστούμε σε όλο τον κόσμο να επικοινωνεί μαζί μας, προκειμένου να γνωρίζουμε τι γίνεται, ώστε για να μπορούμε να χαρτογραφήσουμε τη βοήθεια που διανέμεται και επίσης για να είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε», πρόσθεσε ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας.

