Νίς – Μαρσέιγ: εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και διακοπή του αγώνα

Δεκάδες οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλλαν στον αγωνιστικό χώρο, μετά από επεισόδιο με τον ποδοσφαιριστή της Μαρσέιγ, Ντιμίτρι Παγιέ.

Απίστευτες σκηνές διαδραματίστηκαν στο παιχνίδι ανάμεσα στη Νις και τη Μαρσέιγ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Ligue 1.

Στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης του «Αλιάνζ Ριβιέρα», με το σκορ στο 1-0 υπέρ της Νις χάρη στο γκολ του Κάσπερ Ντόλμπεργκ από το 49', η αναμέτρηση διεκόπη.

Οπαδοί της Νις έριξαν μπουκάλι και άλλα αντικείμενα στον Ντιμίτρι Παγιέ που ήταν έτοιμος να εκτελέσει ένα κόρνερ. Ο μεσοεπιθετικός της Μαρσέιγ σήκωσε το μπουκάλι και το πέταξε πίσω στις κερκίδες όπου βρίσκονται φίλοι των γηπεδούχων.

Η κίνηση είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες οπαδοί της Νις να εισβάλουν στον αγωνιστικό χώρο, παρά την προσπάθεια των ανθρώπων ασφαλείας αλλά και ποδοσφαιριστών της Νις, με σκοπό να επιτεθούν στον Παγιέ αλλά και άλλους παίκτες της Μαρσέιγ.

Η διαιτητική ομάδα μαζί με τις δυο ομάδες επέστρεψαν στα αποδυτήρια και η αναμέτρηση διακόπηκε οριστικά καθώς η Μαρσέιγ αποφάσισε να μην επιστρέψει στο γήπεδο.

