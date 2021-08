Κόσμος

Το Κατάρ έτοιμο για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές στην ιστορία του

Παρότι είχαν προβλεφθεί στο Σύνταγμα που ψηφίστηκε το 2004, μέχρι σήμερα τα μέλη του κοινοβουλίου διορίζονταν από τον εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Στο Κατάρ άρχισαν χθες να κατατίθενται υποψηφιότητες για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές στο εμιράτο, η διεξαγωγή των οποίων ορίστηκε, έπειτα από αρκετές αναβολές, ότι θα γίνει τη 2η Οκτωβρίου.

Η ανάδειξη του Μάτζλις ας Σούρα («Συμβουλευτικού Συμβουλίου», του κοινοβουλίου), που θα έχει 45 έδρες, θα γίνει για πρώτη φορά με εκλογές, όπως προέβλεπε το Σύνταγμα του 2004. Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί επανειλημμένα. Ως τώρα, τα μέλη του διορίζονταν από τον εμίρη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου των υπηρεσιών του εμίρη, η ημερομηνία της ψηφοφορίας ορίστηκε με διάταγμα ότι θα είναι η 2η Οκτωβρίου. Η διαδικασία εγγραφής υποψηφίων θα διαρκέσει ως την Πέμπτη. Η προεκλογική εκστρατεία προβλέπεται να αρχίσει τον επόμενο μήνα.

Στο Πανεπιστήμιο του Κατάρ, στην περιφέρεια της Ντόχας, μετέβησαν αρκετοί επίδοξοι υποψήφιοι για να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

«Περίμενα τις εκλογές αυτές χρόνια τώρα», είπε χαρακτηριστικά στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λίνα Νάσερ αλ Ντάφα, πτυχιούχος νομικής, που κατέθεσε τον φάκελο της υποψηφιότητάς της.

Οι υποψηφιότητες θα υποβληθούν σε διεξοδική εξέταση από το υπουργείο Εσωτερικών και πρέπει να εκπληρώνουν σειρά κριτηρίων.

Μόνο απόγονοι πολιτών του Κατάρ εγγεγραμμένων στα δημοτολόγια από το 1930 έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν και να θέσουν υποψηφιότητα. Απαγορεύεται κατά συνέπεια να ψηφίσουν μέλη οικογενειών που απέκτησαν την ιθαγένεια του Κατάρ μετά τη χρονιά εκείνη.

Επίσης εξαιρούνται υπουργοί, μέλη των ένοπλων δυνάμεων και μέλη δημοτικών συμβουλίων. Απαγορεύεται επίσης να είναι υποψήφια μέλη της βασιλικής οικογένειας, αν και θα τους επιτραπεί να ψηφίσουν.

Οι βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου θα είναι οι πρώτες που θα διεξαχθούν στο Κατάρ, πάντως οι πολίτες είχαν ήδη ψηφίσει για την αναθεώρηση του Συντάγματος, καθώς και για την ανάδειξη τοπικών αιρετών.