Υγεία - Περιβάλλον

Φωτιά στην Εύβοια: Μαίνεται το πύρινο μέτωπο κοντά στο Μαρμάρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν την επιχείρηση πυρόσβεσης. Εκκενώσεις οικισμών.

“Μάχη” με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επίγεια και εναέρια μέσα, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα στη νότια Εύβοια.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στη 01:30 στην περιοχή Φηγιάς. Εκκενώθηκαν προληπτικά οι οικισμοί Φηγιάς και Κοκκίνη.

Στο σημείο έσπευσαν 46 πυροσβέστες, με 20 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα. Με το πρώτο φως της ημέρας, άρχισαν τις ρίψεις νερού πέντε ελικόπτερα.

Η φωτιά στο Μαρμάρι, (ανήκει στο Δήμο Καρύστου), οπως φαίνεται μέσα από το πλοίο κατά τον απόπλου του, στις 6:45 π.μ από το λιμάνι. #φωτια #Ευβοια #Μαρμαρι #Καρυστος pic.twitter.com/vyN8DbtswG — Fay Lyssaiou ???????????????????????????????????? (@faylyss) August 23, 2021

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύονται από Αλιβέρι και Χαλκίδα, ενώ συμβάλλουν εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Καρύστου.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, επιβεβαίωσε στον ΑΝΤ1 πως σε ετοιμότητα βρίσκονται το Λιμενικό αλλά και φέρι μποτ, για να απομακρύνουν κατοίκους μέσω θαλάσσης, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ο δημοτικός σύμβουλος, Δημήτρης Ξυπόλητος, περιέγραψε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλοκαίρι Μαζί” τις εφιαλτικές εικόνες για την περιοχή και επεσήμανε πως σπίτια περικυκλώθηκαν από τις φλόγες.

Ειδήσεις τώρα:

Ζάκυνθος - Ηλεκτροπληξία: Για νεκροψία - νεκροτομή στην Πάτρα η σορός του παιδιού

Ματίνα Παγώνη στον ΑΝΤ1: Κολικός νεφρού με οδήγησε στο χειρουργείο (βίντεο)

Μεξικό: ο κυκλώνας “Γκρέις” αφήνει πίσω του νεκρούς και συντρίμμια (εικόνες)