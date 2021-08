Αθλητικά

Μουρίνιο – Ρόμα: πρεμιέρα με ρεκόρ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε το εντυπωσιακό ρεκόρ του Πορτογάλου τεχνικού στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι έχει το ίδιο και σε Αγγλία και σε Ισπανία.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στη Ρόμα, καθώς η ομάδα του επικράτησε με 3-1 της Φιορεντίνα. Αυτή η νίκη συνδυάστηκε και με ατομικό ρεκόρ για τον έμπειρο τεχνικό.

Ο Πορτογάλος έγινε ο προπονητής που έφτασε πιο γρήγορα στις 50 νίκες στο Ιταλικό πρωτάθλημα (σ.σ. σε 77 αγώνες), από την περίοδο 1994-95, όταν κι άλλαξε το σύστημα βαθμολόγησης.

Με αυτό τον τρόπο ο Μουρίνιο κατέχει το αντίστοιχο ρεκόρ σε Αγγλία και Ισπανία! Πιο συγκεκριμένα στην Premier League με τη Τσέλσι χρειάστηκε 63 αγώνες, ενώ στη La Liga με τη Ρεάλ Μαδρίτης 62 για να φτάσει τις 50 νίκες.

Ειδήσεις τώρα:

Ζάκυνθος - Ηλεκτροπληξία: Για νεκροψία - νεκροτομή στην Πάτρα η σορός του παιδιού

Ματίνα Παγώνη στον ΑΝΤ1: Κολικός νεφρού με οδήγησε στο χειρουργείο (βίντεο)

Μιχαηλίδου για εμβολιασμούς εργαζομένων: υπερδιπλασιάστηκαν στις προνοιακές δομές (βίντεο)