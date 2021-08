Πολιτική

Χαρδαλιάς: Επέστρεψε στα καθήκοντά του μετά το ισχαιμικό επεισόδιο

Το “ευχαριστώ” μέσω ανάρτησής του στα social media για την αγάπη του κόσμου.

«Πίσω στις πολεμίστρες μας! Σας ευχαριστώ όλους για όλα, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Η αγάπη σας, η δύναμη μου. Συνεχίζουμε...», ήταν το μήνυμα που έστειλε μέσω των social media ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την επιστροφή στα καθήκοντά του, μετά το ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη πρόσφατα.

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Χαρδαλιάς εξήλθε από την Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου “Αγία Όλγα” το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία λόγω οξέως ισχαιμικού καρδιακού επεισοδίου, το οποίο αντιμετωπίσθηκε επιτυχώς με αγγειοπλαστική.

