Φωτιά στα Βίλια: νέο μεγάλο πύρινο μέτωπο

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Το πύρινο μέτωπο έχει μήκος πάνω από 1,5 χλμ. Διακόπηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό Ελευσίνας – Θηβών.

Δεν έχει τέλος ο πύρινος εφιάλτης που χτυπάει και την Αττική, καθώς σήμερα το πρωί ξέσπασε νεα φωτιά στην περιοχή των Βιλίων.

Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Κάζα κι επί τόπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα.

Ο αντιπεριφερειάρχης δυτικής Αττικής, Λευτέρης Κοσμόπουλος, δήλωσε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ότι το πυρινο μέτωπο έχει μήκος τουλάχιστον 1,5 χιλιόμετρα και καίει σε παρθένο δάσος.

Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή είναι πολύ ισχυροί και δυσχεραίνου το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που μάχονται με τη φωτιά, η οποία βρίσκεται κοντά στον οικισμό του Προφήτη Ηλία κι έχει κατεύθυνση προς τα Βίλια

Η τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας – Θηβών από το ύψος του κόμβου των Βιλίων και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αυτή την ώρα γίνεται προληπτική εκκένωση, μέσω του 112, του οικισμών Βίλια και Προφήτη Ηλία.

Στο σημείο επιχειρούν τώρα 73 πυροσβέστες με 25 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν 6 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη.

