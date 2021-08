Κόσμος

Ρωσία – Τουρκία: πολύ κοντά σε νέο συμβόλαιο για την προμήθεια S-400

Αυτό δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ρωσικού οργανισμού εξαγωγών όπλων Rosoboronexport, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Ρωσία και η Τουρκία βρίσκονται κοντά στην υπογραφή ενός νέου συμβολαίου για την προμήθεια της Άγκυρας στο εγγύς μέλλον με επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400.

Η αρχική αγορά από την Τουρκία ρωσικών συστημάτων S-400 προκάλεσε ένταση στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

Η Ουάσιγκτον επέβαλε κυρώσεις στην Άγκυρα και έχει απειλήσει με νέες κυρώσεις, αν αυτή αγοράσει και άλλα σημαντικά οπλικά συστήματα από τη Μόσχα.

