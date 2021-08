Κοινωνία

Σύλληψη διάσημου μοντέλου για διακίνηση κοκαΐνης

Σε τυχαίο τροχονομικό έλεγχο βρέθηκαν στο αυτοκίνητο της δεκάδες συσκευασίες κοκαΐνης. Πρόκειται για μοντέλο με πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις.

Μια 31χρονη, που είναι γνωστό μοντέλο και έχει πραγματοποιήσει πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις, συνελήφθη, προχθές (Σάββατο), στη Γλυφάδα, κατηγορούμενη για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί σταμάτησαν για έλεγχο το αυτοκίνητο, τύπου τζιπ, που οδηγούσε η 31χρονη στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποίησαν βρήκαν μέσα στο όχημα 33 γραμμάρια κοκαΐνης, σε ισάριθμες συσκευασίες (φιξάκια).

Η συλληφθείσα πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

