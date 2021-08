Πολιτική

Οικονόμου για αντιεμβολιαστές: η κοινωνία δεν μπορεί να είναι όμηρος τέτοιων αντιλήψεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι αύριο θα ανακοινωθούν τα νέα μέτρα κατά του κορονοϊού, «δείχνοντας» προς όσους δεν έχουν εμβολιαστεί.

«Είναι υποχρέωσή μας στο μέτρο του δυνατού να εξασφαλίσουμε την ταχύτερη επιστροφή στην κανονική ζωή», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, αναφερόμενος στις ανακοινώσεις που θα γίνουν αύριο το απόγευμα από την κυβέρνηση σχετικά με το τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής με όσους δεν έχουν εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού.

Κάνοντας ειδική αναφορά στους πολίτες που έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν, ο κ. Οικονόμου σημείωσε πως, «Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει και να παραμένει όμηρος τέτοιων αντιλήψεων» εξηγώντας πως «προχωράμε αύριο το απόγευμα στην εξαγγελία μέτρων και ρυθμίσεων που θα διασφαλίζουν την πλήρη κατά το δυνατό λειτουργία τη δημόσιας σφαίρα σε χώρους δημόσιους και ιδιωτικούς όπου παρατηρούνται συναθροίσεις».

«Ανυποχώρητα και χωρίς συμβιβασμούς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρεμποδίσει τον άνθρωπο που θέλει να εργαστεί, να δημιουργήσει, να εξασφαλίσει τα προς το ζην, τον νέο και την νέα που θέλουν να μορφωθούν και να διασκεδάσουν, τον ασθενή που δεν πάσχει από κορονοϊό», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ξεκινώντας την ενημέρωση, ο κ. Οικονόμου σημείωσε πως η πανδημία επιμένει και θα μας ταλαιπωρεί για καιρό ακόμα, ενώ έκανε μια αναδρομή στην πορεία του κορονοϊού στη χώρα μας, λέγοντας ως «Πριν 19 μήνες, η ανθρωπότητα αιφνιδιάστηκε με τον κορονοϊό. Η κυβέρνηση αντέδρασε ακαριαία και κινήθηκε σε δυο άξονες:

- Προστασία του πληθυσμού και αγορά πολύτιμου χρόνου μέχρι η επιστήμη να μας προσφέρει λύσεις, κάτι για το οποίο η Ελλάδα κέρδισε τη διεθνή αναγνώριση.

- Κοσμογονικές αλλαγές στο ΕΣΥ που συνέβαλαν καθοριστικά στην προστασία από την πανδημία».

«Κερδίσαμε πολύτιμο χρόνο, προστατέψαμε, όσο ήταν δυνατόν, ζωές και πήραμε μέτρα στήριξης της κοινωνίας» είπε ο Γιάννης Οικονόμου και συνέχισε, «Τέλος του 2020 η επιστημονική κοινότητα μας πρόσφερε τα εμβόλια. Οργανώσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και λίγους μήνες μετά εμβολιάζουμε όποιον θέλει, με όποιο εμβόλιο θέλει και όπου θέλει» τόνισε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Με δεδομένη την δυνατότητα ασφαλούς και γρήγορου εμβολιασμού και με αναβαθμισμένο το ΕΣΥ, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε με τολμηρότερο και ασφαλέστερο βηματισμό στην αποκατάσταση της ζωής. Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Δόθηκε χρόνος και πληθώρα μέσων όλοι όσοι βρίσκονται εντός επικράτειας να μπορέσουν από Σεπτέμβριο να εργαστούν να σπουδάσουν να διασκεδάσουν, να μετακινηθούν με ασφάλεια. Δυστυχώς μια σημαντική μερίδα πολιτών αρνείται τον εμβιολιασμό. Οι λόγοι που δεν θέλουν να εμβολιαστούν γνωστοί, αλλά μη αποδεκτοί.

Η κοινωνία δεν μπορεί να περιμένει και κυρίως δεν μπορεί να παραμένει όμηρος τέτοιων αντιλήψεων. Προχωράμε αύριο το απόγευμα σε εξαγγελίες μέτρων και ρυθμίσεων που θα διασφαλίζουν την πλήρη κατά το δυνατό λειτουργία της δημόσιας σφαίρας σε δημόσιους και ιδιωτικούς όπου παρατηρούνται συναθροίσεις. Ανυποχώρητα και χωρίς συμβιβασμούς δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παρεμποδίσει τον άνθρωπο που θέλει να εργαστεί, να δημιουργήσει να εξασφαλίσει προς το ζην, το νέο και τη νέα που θέλουν να μορφωθούν και να διασκεδάσουν, τον ασθενή που δεν πάσχει από κορονοϊό. Είναι υποχρεώσή μας στο μέτρο του δυνατού να εξασφαλίσουμε την ταχύτερη επιστροφή στην κανονική ζωή. Όσοι δεν επιθυμούν να συνεισφέρουν στην εθνική προσπάθεια θα πρέπει να προσαρμοστούν σε ένα διαφορετικό για αυτούς περιβάλλον μέχρι να ξεπεραστεί ο κίνδυνος της πανδημίας», είπε ο κ. Οικονόμου.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στην κατάσταση στο Αφγανιστάν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως «Ξεκαθαρίζω ότι η Ελλάδα είναι κυρίαρχη χώρα και σέβεται το διεθνές δίκαιο. Με γνώμονα το εθνικό συμφέρον αντιμετωπίζουμε το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα. Αν δεν γίνονται εύτακτα και οργανωμένα οι μετακινήσεις, καταλήγουν σε ανθρωπιστικές τραγωδίες. Δεν θα χειριστούμε με αφέλεια την κατάσταση. Έχουμε σχέδιο και εργαλεία να το χειριστούμε, σε συνεργασία με ΕΕ» σημείωσε.

Ειδήσεις τώρα:

Το Κατάρ έτοιμο για τις πρώτες βουλευτικές εκλογές στην ιστορία το

Νις – Μαρσέιγ: εισβολή οπαδών στον αγωνιστικό χώρο και διακοπή του αγώνα

Μιχαηλίδου για εμβολιασμούς εργαζομένων: υπερδιπλασιάστηκαν στις προνοιακές δομές (βίντεο)