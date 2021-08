Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: εισαγγελική παρέμβαση για τον συσχετισμό του ισχαιμικού του επεισοδίου με το εμβόλιο

Η τοποθέτηση του καθηγητή Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρη Κούβελα, προκάλεσε την εισαγγελική παρέμβαση και αν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε τοποθέτηση του καθηγητή Φαρμακολογίας του ΑΠΘ, Δημήτρη Κούβελα, σχετικά με το ισχαιμικό επεισόδιο που υπέστη ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Σε προ ημερών ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο καθηγητής του ΑΠΘ συσχέτισε το ισχαιμικό επεισόδιο του υφυπουργού με τον εμβολιασμό του κατά του κορονοϊού, γράφοντας πως προτρέπει «τον κ. Χαρδαλιά, τους θεράποντες και τους φροντιστές του να υποβάλλουν κίτρινη κάρτα στον ΕΟΦ, δυνητικής ανεπιθύμητης δράσης του εμβολίου κατά του COVID-19 στο οποίο υπεβλήθη».

Η ανάρτησή του προκάλεσε αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα, αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα. Με βάση δημοσιεύματα στο ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο διατάχθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκαταρκτική έρευνα, για να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διασποράς ψευδών ειδήσεων.

Η έρευνα ανατέθηκε στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

