Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντόρσεϊ

Ο 25χρονος διεθνής με θητεία στο ΝΒΑ, αγωνιζόταν την περασμένη διετία στην Μακάμπι Τελ Αβίβ.

O Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο 25χρονος απόφοιτος του Όρεγκον, διεθνής με την εθνική, καθώς διαθέτει ελληνικό διαβατήριο, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, αίτημα του παίκτη που αποδέχτηκε η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο Ντόρσεϊ έχει αγωνιστεί στο NBA με τους Ατλάντα Χοκς και τους Μέμφις Γκρίζλις (καθώς και τις θυγατρικές τους στην G League, ήτοι τους Ίρι ΜπέιΧοκς και τους Μέμφις Χασλ), ενώ τη διετία 2019-21 φόρεσε τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ υπό την τεχνική καθοδήγηση του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

