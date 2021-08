Πολιτική

Μητσοτάκης για Αφγανιστάν: Θα αποτραπεί η μαζική εισροή μεταναστών στην Ελλάδα

Συνάντηση με την Α΄ Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, είχε ο Πρωθυπουργός.

O Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με την Ά Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

«Διανύουμε μια περίοδο με σημαντικές προκλήσεις, ειδικά στο μέτωπο του μεταναστευτικού, όπου πιστεύω ότι κάνουμε το καθήκον μας, προστατεύοντας τα σύνορα της Ελλάδας, που είναι επίσης και σύνορα της Ευρώπης, πάντα με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα» τόνισε ο Πρωθυπουργός στον διάλογο που είχε με την κ. Μετσόλα.

Αναφερόμενος στις νέες προκλήσεις που συνδέονται με την κατάσταση στο Αφγανιστάν, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι αυτό που επιχειρήθηκε στο παρελθόν, δηλαδή η μαζική εισροή μεταναστών και προσφύγων θα αποτραπεί, όπως και τότε: «Καταφέραμε να το αποτρέψουμε και θα συνεχίσουμε με την ίδια πολιτική και στο μέλλον» επεσήμανε.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι «είναι σημαντικό, ιδίως όσον αφορά τις προσφυγικές ροές, να στηρίξουμε (ως ΕΕ) τις χώρες που βρίσκονται κοντά στο Αφγανιστάν και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε πρόσθετες προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Μίλησα με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πιστεύω ότι έχουμε κοινό συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι οι μεταναστευτικές ροές θα περιοριστούν όσο το δυνατόν πιο κοντά στο Αφγανιστάν», επεσήμανε.

«Οι τελευταίες μέρες ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να διαπιστώσω από κοντά τη σκληρή δουλειά που κάνετε εσείς, η κυβέρνησή σας και οι ελληνικές αρχές αντιμετωπίζοντας αυτές τις πρωτοφανείς προκλήσεις σε όλα τα μέτωπα» τόνισε μεταξύ άλλων η κ. Μετσόλα.

«Και το μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ένα: H Ευρώπη θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και με τα κράτη-μέλη της πρώτης γραμμής που επωμίζονται μια ευρωπαϊκή ευθύνη» ανέφερε η Ά Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι η έγκριση του Συμφώνου για τη Μετανάστευση το συντομότερο δυνατό. Αυτό επιδιώξαμε, καθώς (το Σύμφωνο) θα θέσει τις αξίες που αναφέραμε, αλλά και την προστασία των εξωτερικών συνόρων και την έκφραση της αλληλεγγύης σε απτή βάση, ώστε οι διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ διαφορετικών χωρών τελικά να γεφυρωθούν» ανέφερε.

Τόνισε επίσης την ανάγκη συνεργασίας «σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς παράγοντες, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν το Αφγανιστάν, και βιώνουν αυτή την ανθρωπιστική τραγωδία που βλέπουμε, να αναζητήσουν προστασία στις χώρες της περιοχής».

Ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με την άποψη αυτή τονίζοντας ότι αυτό πρέπει «να επιτευχθεί με ασφαλή, ανθρώπινο και οργανωμένο τρόπο».

Στη συνάντηση συμμετείχε από ελληνικής πλευράς ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

