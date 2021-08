Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: έσφαξε την σύντροφο του μέσα στο διαμέρισμα τους

Ακόμη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Θύμα και θύτης είχαν διαπληκτιστεί έντονα πριν το φονικό.

Ακόμη μια σοκαριστική γυναικοκτονία, σημειώθηκε τα μεσημέρι της Δευτέρας στην Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με το thestival.gr, μια γυναίκα βρέθηκε σφαγμένη μέσα στο διαμέρισμα της στην οδό Γραβιάς στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Γείτονες αναφέρουν ότι είχε προηγηθεί μεγάλος καυγάς ανάμεσα στην 55χρονη και τον Γεωργιανό σύντροφο της.

Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ αλλά δυστυχώς ήταν πολύ αργά για την άτυχη γυναίκα.

Ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται.

