Π.Ο.Υ για εμβολιασμό: Οι ενισχυτικές δόσεις θα πρέπει να καθυστερήσουν

Οι δυο λόγοι που επικαλείται ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε σήμερα ότι οι ενισχυτικές δόσεις των εμβολίων κατά της Covid-19 θα πρέπει να καθυστερήσουν επειδή πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού σε χώρες όπου έχει εμβολιαστεί μόνο το 1% ή 2% του πληθυσμού.

Αν τα ποσοστά του εμβολιασμού δεν αυξηθούν παγκοσμίως, ισχυρότερες παραλλαγές του κορονοϊού μπορεί να αναπτυχθούν και τα εμβόλια που προορίζονται για ενισχυτικό εμβολιασμό θα πρέπει να δοθούν σε χώρες στις οποίες οι άνθρωποι δεν έχουν λάβει την πρώτη ή τη δεύτερη δόση, δήλωσε ο Τέντρος στη διάρκεια επίσκεψης στη Βουδαπέστη.

«Επιπλέον υπάρχει μια συζήτηση για το αν οι ενισχυτικές δόσεις είναι αποτελεσματικές», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ σε συνέντευξη Τύπου με τον ούγγρο υπουργό Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο.

Οι άνθρωποι με ευάλωτα ανοσοποιητικά συστήματα θα πρέπει να κάνουν ενισχυτική δόση, αν και αυτοί αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού, πρόσθεσε.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι τα διαθέσιμα δεδομένα δεν δείχνουν πως χρειάζονται ενισχυτικές δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19 και ότι οι πιο ευάλωτοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα πρέπει να έχουν εμβολιαστεί πλήρως πριν οι πλούσιες χώρες αρχίσουν να χορηγούν ενισχυτικές δόσεις.

