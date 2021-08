Πολιτισμός

Κορονοϊός - Αρβελέρ: εμβολιαστείτε για να σώσουμε την ανθρωπιά και τον πολιτισμό μας

Η πρώτη γυναίκα Πρύτανης της Σορβόννης στην 700 χρόνων ιστορία της και Καγκελάριος των Πανεπιστημίων Παρισίων προτρέπει τους πάντες να εμβολιαστούν.

Έκκληση προς νέους, ηλικιωμένους και παιδιά να εμβολιαστούν για να προστατεύσουν τη ζωή τους, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπούν απευθύνει με ανοικτή επιστολή της μια γυναίκα μαχητής, η διεθνής Ελληνίδα Ελένη Αρβελέρ.

Η πρώτη γυναίκα Πρύτανης της Σορβόννης στην 700 χρόνων ιστορία της και Καγκελάριος των Πανεπιστημίων Παρισίων προτρέπει τους πάντες να εμβολιαστούν τα ταχύτερο, προκειμένου όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «να σώσουμε την ανθρωπιά και τον πολιτισμό μας».

Η μεγάλη Ελληνίδα διανοούμενη, διαχρονική πρέσβης της χώρας, σημειώνει στην ανοικτή έκκλησή της:

"Με την πείρα της μακρόχρονης ζωής μου, και με τη σοφία του ακάματου πνευματικού μου βίου, ένα μόνο έχω να συμβουλεύσω νέους, γέρους και παιδιά: Εμβολιαστείτε το ταχύτερο, για να προστατεύσετε τη ζωή την δική σας και αυτών που αγαπάτε, και για να σώσουμε την ανθρωπιά και τον πολιτισμό μας".

