Καιρός: ηλιοφάνεια και εξασθένηση των ανέμων την Τρίτη

Που αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Πως θα κυμανθεί η θερμοκρασία. Πόσο θα εξασθενήσει το μελτέμι.

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο με ένταση έως 6, στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5, πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές στη δυτική Στερεά και την Ήπειρο όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Ιονίου έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Εύβοια το πρωί και πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά της Θεσσαλίας τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, ο καιρός θα είναι αίθριος. Τοπικές νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι β/βόρειοι, βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 και κατά τόπους στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 25 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 33 βαθμούς, στα νησιά του Αιγαίου τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

