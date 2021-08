Κοινωνία

Βουλιαγμένη: 14χρονος τραυματίστηκε με “flight surfboard”

Στο νοσοκομείο βρίσκεται το παιδί που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» παραμένει νοσηλευόμενος ένας 14χρονος, που τραυματίστηκε στο δεξί του χέρι κατά τη διενέργεια θαλάσσιας δραστηριότητας με μέσο αναψυχής «flight surfboard» (σανίδα πτήσης), στη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Σαρωνικού, ο 14χρονος είχε μισθώσει το θαλάσσιο μέσο αναψυχής κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των γονέων του.

Από την οικεία λιμενική Αρχή συνελήφθη, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, όπως επίσης και ο απασχολούμενος στην εταιρεία, για παράβαση του άρθρου 242 του Ποινικού Κώδικα, ενώ βεβαιώθηκε διοικητική παράβαση από την οικεία λιμενική Αρχή.

