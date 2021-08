Κοινωνία

Φωτιά στα Βίλια: εκκενώσεις, καμένα σπίτια και αγωνία για τον Κιθαιρώνα

Τουλάχιστον τέσσερα σπίτια έχουν καεί στον Προφήτη Ηλία, την ώρα που δίνεται μάχη για να μην περάσει η φωτιά στον Κιθαιρώνα.

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε εκ νέου στα Βίλια, με αποτέλεσμα να ενισχύονται συνεχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Κάζα των Βιλίων Αττικής, ενώ οι φλόγες έφθασαν στα πρώτα σπίτια του οικισμού Προφήτη Ηλία που έχει εκκενωθεί, μέσω του 112, όπως και τα Βίλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες τουλάχιστον τέσσερα σπίτια έχουν καεί στον Προφήτη Ηλία, την ώρα που δίνεται πραγματική μάχη για να μην περάσει η φωτιά στον Κιθαιρώνα.

Στην περιοχή επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 60 οχήματα συμπεριλαμβανομένων: δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων, της δύναμης που έχει διαθέσει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας με 61 πυροσβέστες και 18 οχήματα από τη Ρουμανία, το Μ.Ε.Τ.Π.Ε. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. της ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής.

Στην αεροπυρόσβεση επιχειρούν περιοδικά 13 ελικόπτερα, συμπεριλαμβανομένων δύο ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού και 1 ως συντονιστικό, καθώς και οκτώ αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένου του Beriev-200. Συνδρομή παρέχουν η ΕΛ.ΑΣ., ο Ερυθρός Σταυρός, εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. Συνδρομή παρέχουν η ΕΛ.ΑΣ., ο Ε.Σ., εθελοντές πυροσβέστες, μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Παράλληλα, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της πυρκαγιάς στα Βίλια Αττικής. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην εθνική οδό Ελευσίνας - Θηβών, από το ύψος της οδού Αντιστάσεων, στη Μάνδρα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. - Στην οδό Αγίου Γεωργίου στον οικισμό από οικισμό Παλαιοχώρι προς οικισμό Άγιο Γεώργιο(προς Θήβα).

Στον οικισμό Οινόης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα και Βίλια.

Στην επαρχιακή οδό Οινόης - Πόρτο Γερμενού και στην επαρχιακή οδό Βιλίων - Αλεποχωρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια.

Στην ανώνυμη οδό (συνέχεια οδού Αγίου Γεωργίου) από επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου - Ψάθας, Βιλίων προς οικισμό Άγιο Γεώργιο.

Στη λεωφόρο Κιθαιρώνος, στο ρεύμα προς Βίλια.

Σημειώνεται ότι στην περιοχή συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι, που φτάνουν έως και τα 8 μποφόρ, κάτι που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Ο αντιπεριφερειάρχης δυτικής Αττικής, Λευτέρης Κοσμόπουλος, δήλωσε στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, ότι το πυρινο μέτωπο έχει μήκος τουλάχιστον 1,5 χιλιόμετρα και καίει σε παρθένο δάσος.

